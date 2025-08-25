Dr. Jurj Alina Greta, medic rezident dermatovenerolog, a participat la o sesiune de informare a beneficiarilor Azilului de Noapte din Baia Mare, privind bolile cu transmitere sexuală.
„Într-un limbaj clar și lipsit de stigmat, întâlnirea a demontat mituri, a explicat semnele de alarmă și a subliniat trei piloni esențiali: prevenție, testare și acces la tratament. Participanții au primit ghidaj practic despre cum să își protejeze sănătatea, unde pot solicita investigații și consiliere, dar și ce pași urmează în cazul unui rezultat pozitiv. Inițiativa se înscrie în demersurile Centrului Social Multifuncțional de tip Azil de Noapte de a aduce educația pentru sănătate aproape de oameni, cu respect, empatie și soluții concrete”, au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.
Medic dermatolog, prezent la Azilul de Noapte din Baia Mare
Dr. Jurj Alina Greta, medic rezident dermatovenerolog, a participat la o sesiune de informare a beneficiarilor Azilului de Noapte din Baia Mare, privind bolile cu transmitere sexuală.