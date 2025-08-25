Locuitorii orașului Seini vor avea un parc modern, de peste 3 hectare, în zona intersecției străzilor Aurel Vlaicu, Locul Târgului și Sportului. Astfel, la Seini a avut loc semnarea documentelor pentru proiectul „Amenajare spațiu public urban”.
„Proiectul urmărește să transforme un spațiu degradat într-un loc plin de viață și culoare, cu spații verzi, arbori ornamentali, mobilier urban, locuri de odihnă, un lac, o fântână arteziană muzicală, alei pietonale, piste pentru bicicliști și zone administrative. Scopul este clar: mai multă natură, mai multă frumusețe, un oraș mai curat și mai sănătos. În cei peste 13 ani de mandat a arătat ce înseamnă seriozitate și grijă pentru comunitate, transformând Seiniul într-un lider la atragerea fondurilor europene. Prezența directorului ADR Nord-Vest, Marcel Boloș, confirmă că proiectul este pe mâini bune și că Seini continuă să scrie povești de succes”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.
Parc de peste 3 hectare, în Seini
