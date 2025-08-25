„Performanță” negativă • Boala copilăriei care revine în forță în Maramureș

Una dintre afecțiunile copilăriei revine în Maramureș, din cauza refuzului părinților de a-și vaccina copiii. Este vorba de rujeolă, o boală care poate să ducă chiar și la deces. Județul nostru a reușit performanța ca, în perioada 2020-2023, să nu înregistreze niciun caz de rujeolă. Totul s-a schimbat însă anul trecut când, în Maramureș, a fost o explozie de cazuri. Peste 300 de copii au contactat boala.

„În ceea ce privește vaccinarea ROR, acoperirea vaccinală este în scădere în județ. Dacă contactează boala, copiii vaccinați fac de regulă o formă mai ușoară de boală, în timp ce cei nevaccinați riscă să dezvolte diferite complicații precum: afectarea aparatului respirator, afectare conjunctivală, tulburări digestive, tulburări neuropsihice sau chiar deces. În perioada 2020 – 2023 nu s-au înregistrat cazuri de rujeolă, iar în anul 2024 la nivelul județului Maramureș s-au înregistrat 325 cazuri de rujeolă. La data prezentă tendința infecțiilor este în scădere. Cazurile de rujeolă predomină în comunitățile în care sunt copii nevaccinați”, au declarat reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Maramureș.

Pentru vaccinul ROR acoperirea vaccinală variază între 75% și 80%, în funcție de grupa de vârstă la care ne referim. Recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății este însă de o acoperire vaccinală de peste 95%, semn că județul nostru este departe de acest obiectiv. În cazul altor vaccinuri însă, Maramureșul stă mai bine.

„Pe raza județului Maramureș, acoperirea vaccinală este diferită, în funcție de tipul de vaccin administrat. Astfel, în conformitate cu ultimele date înregistrate în Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile din cadrul DSP Maramureș, pentru vaccinul Hep B (utilizat împotriva hepatitei B) și vaccinul BCG (utilizat împotriva tuberculozei) – acoperirea vaccinală este de aproximativ 91%. Pentru vaccinul pneumococic (utilizat pentru prevenirea infecției cauzate de bacteria Streptococcus pneumoniae) acoperirea vaccinală pe grupe de vârstă este: > 2 luni – 89%, > 4 luni – 86%, >11 luni – 75%. Pentru vaccinul DTPa-VPI-Hib-HB (utilizat împotriva diftero-tetanopertussia acelular/ poliomielita/ Haemophilus B/ hepatitic B) – acoperirea vaccinală pe grupe de vârstă este: > 2 luni-89%, > 4 luni-86%, >11 luni -75%, 5 ani -77%,14 ani-71%. Pentru vaccinul ROR (utilizat împotriva rujeolă-oreion-rubeolă) acoperirea vaccinală pe grupe de vârstă este: > 12 luni – 75%, 5 ani -80%”, explică conducerea DSP Maramureș.