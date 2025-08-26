Nu vă supăraţi, dar e mult. Aşa că revenim cu bancul deloc măgulitor şi nici nu foarte haios. Eveniment la birourile Phoenix, la romi.
Ca să meargă în siguranţă Ambulanţa, s-a dus cu echipaj de jandarmi şi cu Poliţie. Nu e puţin cam mare efortul? Întrebăm doar, pentru că n-am văzut scena în niciun cartier „normal” al Băii Mari…
Gura lumii☺De câţi oameni ai nevoie pentru a înşuruba un bec?
