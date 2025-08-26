Zilele trecute, au continuat lucrările de modernizare a străzilor din comuna Suciu de Sus, prin turnarea a trei straturi succesive de semiasfalt. Această metodă îi va scăpa însă pe cei ce locuiesc în aceste zone de praful insuportabil ce le umplea curțile și pereții caselor, odată cu trecerea fiecărui autovehicul.
„Este o soluție de moment și de urgență pe care Primăria comunei Suciu de Sus a aplicat-o pentru a veni în sprijinul cetățenilor, până când, după racordarea la rețeaua de apă și canalizare a tuturor locuințelor, se va aplica și asfaltarea finală. Cu seriozitate maximă vă comunicăm că lucrurile evoluează (cu un buget foarte limitat, din păcate) și că, cu puțină răbdare, fiecare dintre dumneavoastră se va putea bucura în curând de lucruri normale, de facilități de care trebuia să vă bucurați de foarte mult timp. Ce nu s-a făcut în 25 de ani, nu putem face într-un an, dar cel puțin mergem înainte”, au explicat cei din administraţia publică locală.
Metodă provizorie de a scăpa localnicii din Suciu de Sus de praful de pe uliţe!
