Pe ultimul loc în Supercupa României

• CS Minaur Baia Mare – CSM Corona Brașov 24-32 (10-15) •
Fetele de la CS Minaur nu au confirmat jocul concludent din semifinala cu CSM București din Supercupa României și în finala mică cu CSM Corona Brașov, și au pierdut cu 24-32 (10-15), astfel că băimărencele au încheiat competiția pe locul 4.
Brașovencele nu au dat nicio șansă echipei noastre, handbalistele antrenate de Bogdan Burcea surclasându-și oponenta la toate capitolele. Au condus de la un capăt la altul, de cele mai multe ori la diferențe apreciabile, astfel că victoria celor de la Corona este incontestabilă. Dacă în meciul cu campioana, strategia aleasă de antrenorul portughez a dat roade – 7 contra 6 pe faza de atac, în finala mică aceasta nu a mai funcționat.
Teraplast Arena din Bistrița. Spectatori, aproximativ 1.000. Arbitri: Adrian Manafu (București) – Daniel Pavel (Buzău). Observator FRH: Viorel Vicea (București). Aruncări de la 7 m: 6-2 (toate transformate). Minute de eliminare: 0-6 (Boiciuc, Haggerty, Krpze).
• CS Minaur Baia Mare: Y. Dumanska (7 intervenții), Tocaciu (3 intervenții) – Brîndușa 1, Galinska 3, Quintino Ribeiro 3, Gomes Da Costa 2, Avădanei, Romaniuc 3, Naumenko, Woller (nu a jucat), Lăcusteanu, Papp 1, Lundback 6 (4 din 7 m), Spugnini Santome 5 (2 din 7 m), Mițicuș. Antrenori: João Alexandre Ferreira Florêncio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu.
• CSM Corona Brașov: Curmenț (nu a jucat), Gudelj (8 intervenții), Rădoi (3 intervenții) – Zivkovic, Araujo, Van Kreij 1, Neagu 1, Voica 1, Joao (nu a jucat), Dumitrașcu 1, Boiciuc 1, Lasm 4, Mugosa-Trivic 9, Krpez 9 (2 din 7 m), Haggerty, Grozav 5. Antrenori: Bogdan Burcea, Mihaela Ciobotaru (secund), Eugen Ciulei (portari).
Supercupa României a revenit campioanei CSM București, care a câștigat trofeul în fața grupării Gloria Bistrița după patru reprize de prelungiri – 40-39.