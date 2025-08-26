Administraţia locală a comunei Satulung se confruntă cu probleme în alimentarea populaţiei cu apă potabilă. Acesta este şi motivul pentru care a luat măsuri, oficial, pentru stoparea risipei de apă.
„Utilizați apa potabilă cu responsabilitate! Având în vedere creșterea consumului de apă în această perioadă și necesitatea protejării resurselor locale, vă informăm că, în baza Hotărârilor Consiliului Local al Comunei Satulung nr. 40 şi 46/17.07.2025, se impun măsuri pentru utilizarea rațională a apei potabile până la data de 30.09.2025. Astfel, se restricționează folosirea apei potabile furnizate de rețea în următoarele scopuri: umplerea piscinelor; spălarea teraselor, aleilor sau a autovehiculelor la domiciliu; udarea grădinilor și spațiilor verzi. Aceste măsuri sunt luate pentru a preveni risipa și pentru a asigura accesul echitabil la apă pentru toți locuitorii. Atenție! Nerespectarea acestor măsuri atrage sancțiuni, inclusiv debranșarea de la rețeaua publică de apă”, au spus cei din Primăria Satulung.
Probleme cu apa în Satulung, autorităţile avertizează!
