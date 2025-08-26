Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Acțiunea Microbuzul buclucaș

Suntem lămuriți cum e cu acțiunea microbuzul școlar. Nu s‑a furat, s‑a doar exagerat! Sunt mai puține microbuze pentru că-s mai mari, da? „Spațiul public este inundat zilele acestea de subiectul microbuzelor școlare achiziționate prin PNRR. Se compară mere cu pere, prețuri fără TVA și cu prețuri cu TVA, din dorința de a se ajunge la o singură concluzie: există mari nereguli și suspiciuni în aceste achiziții. Mai mult, se repetă informația că s‑au achiziționat mai puține microbuze la un cost mai mare. Adevărul e simplu, dar nu senzațional: Inițial, s‑a discutat despre 3.200 microbuze electrice cu o capacitate de 8+1 locuri. După consultarea primăriilor din țară s‑a constatat că în peste 90% din localități sunt necesare microbuze cu o capacitate mai mare de transport persoane. Prin urmare, 99% dintre achiziții au fost făcute pentru microbuze de 16+1 locuri – capacitate dublă, ceea ce înseamnă și un transport mai eficient pentru elevi și un număr mai mic de șoferi. Bugetul este același, doar că un vehicul mai mare costă mai mult, deci numărul total scade. Dacă cineva are suspiciuni, există instituții ale statului care trebuie să verifice aceste lucruri. Solicit de asemenea ministrului Dragoș Pâslaru să facă o analiză urgentă pe fundamentarea prețurilor și ofertele reale din piață, să urgenteze raportul Corpului de Control și să-l facă cât mai repede public. Iar până atunci, să ne uităm la fapte, nu doar la titluri senzaționale”. Bun. Așa o fi? Înseamnă că avem cu ce transporta elevii din 3 comune la o școală bună, de la școli cu 14 profi și 7 elevi la o școală serioasă. Așa poate se opresc și lăpușenii cu războiul lor pueril împotriva comasării celor două licee. Da, se pierd funcții, poate posturi, așa e. Dar orașul e depopulat, dezindustrializat, satele din jur la fel, ambele licee au și clase 1+4 sau 1+8 ca să… mai adune, în timp ce școli generale stau goale. Se mai bagă și minipoliticieni ca să-și arate mușchii, doar din frustrare, pentru că și ei știu că firescul e demult depășit.

Simion de pe banca de rezerve

„Felicitări președintelui Trump pentru reușita summitului din Alaska. PACEA este Soluția”, cu replica de la fostul sindicalist și senator PLM, care întreabă serios și fără miștocăreală care e reușita…. Sau „Suntem în plin procese de construcție și de opoziție la vânzarea țării. Vedeți în video cum puteți ajuta (doar pentru ai noștri 5 339 0”.

Dar cireașa de pe tort vine cu zacusca din „Adevăratul mesaj de la Bolojan către primari:

Dragă Lia Olguța Vasilescu (PSD- președinte AMR), dragă Emil Boc (PNL- președinte executiv AMR), dragi prim-vicepreședinți AMR (Ionuț Pucheanu și Ciprian Ciucu), dragi vicepreședinți AMR (inclusiv Florin Birta- urmașul meu de la Oradea), Din respect pentru mandatele doamnei von der Leyen și ale domnilor Macron și Dan, fac următoarele precizări:

1. Împreună cu foștii noștri președinți de partide am decis, în 2022 și 2023, să semnăm contracte în PNRR cu 20 de miliarde de euro mai scumpe decât banii pe care îi aveam. Adică am semnat de două ori mai multe contracte decât aveam dreptul. Inclusiv eu, în calitate de președinte de Consiliu Județean. Noi, liderii partidelor din coaliție, am semnat aceste contracte cu oamenii noștri, pe care noi i‑am numit secretari de stat, directori și miniștri. În baza acestor contracte am câștigat, împreună, majoritatea după alegerile locale (comasate) din 9 iunie 2024 și după alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024. Așa că azi am decis ca voi să fiți sacrificați: pentru a rămâne eu prim-ministru, aceste proiecte trebuie oprite și triate de către guvernul din care fac parte majoritatea miniștrilor care au semnat aceste contracte)…Dacă nu luăm aceste măsuri, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vom mai avea bani pentru cinci vicepremieri, pentru cabinete separate ale vicepremierului Predoiu și ale ministrului Predoiu și nici nu vom avea bani să îi donăm către armata lui Volodimir sau să finanțăm campania electorală a partidului Maiei Sandu. Va fi o mare ușurare să nu mai fiu premierul vostru, când nu voi mai fi dar, deocamdată mi s‑a dat acest rol și trebuie să îndeplinesc tot ce mi se spune de la sediile PSD, PNL, UDMR; USR și de către veșnic prezentul la bucate Varujan Pambuccian. Deocamdată rămân să lucrez în interesele partidelor noastre și al doamnei Ursula von der Leyen și al domnului Macron – inspiratorul politicilor noastre”. Amestec de adevăr cu frustrare, neadevăruri și manipulare. Descâlciți-le Dvs că noi nu ne mai deranjăm, sunt oameni care salivează numai la gândul să fie manipulați. Cumva ni-i merităm, pe toți. Pe hoți ca pe mincinoși.

Vox populi

„Dacă Ilie Bolojan nu va fi lăsat să își facă treaba, România nu își va reveni niciodată. Dacă nu va continua, jocul e pierdut, au reușit, iar țara va fi terminată pe veci și dusă pe butuci. Chiar și dacă ar fi sprijinit, ar putea readuce România pe drumul cel bun doar greu și încet, fără nepotisme și sinecuri. Dar nu îl vor lăsa, pentru că din acea zonă politică și administrativă se asigură traiul unor generații întregi. Îmi doresc să ducă mandatul până la capăt, însă prea mulți sunt implicați în „cancerul” României, iar dacă nu mai au de unde să fure, sunt pierduţi”

•••

„Un pic mai încolo este Casa Tineretului. Nu se vede de luminițe”

•••

„Felicitări. Asfaltați niște străzi că e spart tot orașul și văd că îl spargeți în continuare, chiar nu mai ai pe unde să mergi cu mașina”

•••

„Ai spus foarte frumos Dl. V. E țara VOIEVOZILOR… MARAMUREȘ…

Nu țara SLUGILOR… E greu cu politica de AZI.. Ați avut voturi și conduc cei fără să fie votați…Luați țara înapoi!!!”

•••

„Dle B, Maramureșul înseamnă și Țara Lăpușului, și Chioar, și Țara Codrului, și așezările de pe râurile Săsar și Someș, nu doar ținutul de dincolo de Gutâi! Eu înțeleg că sunteți din zona respectivă și vreți să o promovați. Replică: „Pentru mine, acasă e Țara Chioarului, pe Fisculaș. Dar prețuiesc toate cele patru țări ale Maramureșului”.

•••

Când latri. Din funcție. La Stat

„Și mai vrem absorbție de bani europeni. Bani gratis… pentru cei deștepți. Proștii pierd fondurile fiind niște incapabili ajunși… Șefi”, scrie cel care e pus în consilii de administrație la companii de Stat pentru că și‑a retras candidatura în anume moment.

Cruce pe investiții

Ca să ne înțelegem noi bine: deși în municipiu, ba în municipii se mai văd șantiere, în rest stă cam tot. Programele Saligny sunt oprite deja sau se opresc în timp ce dezbatem noi aici. Pe Fondul de Mediu sunt oprite, neoficial. Pe PNRR tot neoficial. Pe CNI oficial. În curând, tot Maramureșul va arăta a șantier părăsit. Doar ca să arătăm că putem face economie. Între timp, nu s‑a mișcat nimic în a se face economie adevărată. Singurul lucru e că nu mai vezi instituțiile revărsându-se la ora 12 la pauză și la 3-4, ci ies discret, finuț, pe rând.

Această pagină este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.