Semnal de alarmă din partea Salvamont Maramureș! Tăierile de personal pun în pericol vieți!

Serviciul Public Județean Maramureș se alătură colegilor din cadrul Salvamont România, care trag un semnal de alarmă privind reducerile de personal anunțate de guvernanți. Eforturile depuse de salvatorii montani în a fi mereu performanți și cât mai bine pregătiți sunt considerabile, iar o diminuare a personalului ar putea pune în pericol viața celor care trebuie salvați.

„Înțelegem vremurile, dar nu facem rabat de la siguranța turiștilor. Avem nevoie de sprijin pentru a ne menține la standardele de top. Înțelegem că este un moment greu pentru țară, Salvamont România este solidar cu eforturile depuse pentru redresarea economică și acceptăm orice măsuri atâta timp cât acestea nu afectează capacitatea de intervenție a structurilor Salvamont și siguranța turiștilor pe munte. Salvatori superspecializați își vor putea pierde locul de muncă. Pe lângă calificare de bază de salvator montan, fiecare salvator deține și alte calificări profesionale și specializări ca paramedic, salvator speolog, operator de dronă, conductor de câine de căutare-salvare, operator program informație de detecție persoane, scafandru în lacuri montane, scafandru de peșteră, salvator acvatic, operator detector persoane înecate, conducător utilaje speciale de intervenție, salvare și transport și lista poate continua, superspecializări făcute, nu din obligație, nu la ordin, ci doar din dorința de a fi mai buni și de a putea oferi o șansă în plus celor care, într-un moment nefast, au avut un moment de neșansă”, se precizează în mesajul Salvamont România.

În județul nostru, salvamontiștii sunt mereu în priză, deoarece pe lângă salvarea turiștilor din situații limită, aceștia sunt solicitați și în misiunile de salvare a ucrainenilor care trec granița în țara noastră, prin munți, ca să scape de război. Și așa, în momentul de față Salvamont Maramureș are un deficit de personal. Alte tăieri de posturi ar avea consecințe grave.

„Situația pe Maramureș este cam la fel ca și în țară. Echipamente avem, Consiliul Județean a avut grijă de noi. E vorba de cei care, la nivel național, iau niște măsuri la Guvern fără să gândească, fără să facă nișe proiecții. Sunt măsuri heirupiste. Scădem la toată lumea. Noi suntem 300 de salvatori montani angajați în toată România, iar noi în Maramureș avem 18 salvatori angajați. Noi, Salvamont Maramureș, am avut în anul 2022 cea mai grea misiune din lume, care a durat 133 de ore! Problema e dacă vine de la nivel național Hotărâre de Guvern sau Ordonanță prin care să se precizeze că, din toate instituțiile trebuie reduse posturi. Aici este problema noastră când zici «toate», că nu vor fi excepții. Noi suntem parte din sistemul național de urgență. Guvernanții trebuie să ne și ajute, nu să fim buni doar când se laudă cu câți ucraineni am salvat”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.

Reprezentanții Consiliului Județean (CJ) Maramureș dau asigurări că, în județul nostru, nu se pune și nu s-a pus niciodată problema de tăieri de posturi, la Salvamont Maramureș. Același lucru rămâne valabil și în momentul de față:

„CJ Maramureș nu reduce niciun post la Salvamont Maramureș. Dacă nu apare o lege la nivel național, care să ne interzică să-i ținem, nicio secundă nu am luat în calcul tăierea de posturi”, au precizat responsabilii CJ Maramureș.