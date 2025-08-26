Un maramureșean a scris istorie în China

Florin Zaharie, Daco Spartanul Fără Antebrațe din Centrul de Zi al Asociaţiei Assoc, a cucerit inimile și respectul chinezilor prin puterea exemplului pozitiv.

Florin Zaharie a realizat o premieră la nivel mondial, este primul și singurul român fără antebrațe care a participat și a finalizat cu brio cursa cu obstacole pentru adulți Spartan Sprint (7 km cu peste 20 obstacole) din cadrul Campionatului Mondial Spartan Kids WorldChampionship Chongli – China. Alături de echipa daco spartanilor din care au făcut parte Adrian Mădăras și Remus Diaconu, Florin Zaharie a reușit să îm­păr­tășească întregii lumi ce forță interioară inimaginabilă avem noi, oamenii, doar că trebuie să ieșim din zona de confort și să o descoperim pas cu pas. „Chinezii ne-au aplaudat, ne-au încurajat, ne-au ajutat, ne-au motivat, ne-au respectat și s-au alăturat grupului nostru! Dacă ești cu adevărat OM, nu contează naționalitatea, religia, statutul/funcția/bogăția materială, ceea ce contează cu adevărat sunt iubirea, empatia, compasiunea, respectul, bunătatea, întrajutorarea, simplitatea, autenticitatea și susținerea. Atunci când ridici un OM CĂZUT este cu mult mai valoros decât atunci când ajungi tu pe primul loc într-o competiție! Când ridici pe cineva, vei fi și tu ridicat, iar când dobori pe cineva, cu siguranță vei fi și tu doborât… ciclul Vieții”, a accentuat președintele Asociației Energia Mișcării, Remus Diaconu, liderul spartanilor maramureșeni.