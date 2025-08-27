Primăria Sighetu Marmației a primit ghiozdanele complet dotate pentru copiii care încep în acest an clasa pregătitoare. Asta prin proiectul CJ de la nivel județean.
„Primul ghiozdan – primul pas spre școală! Ghiozdanele pentru cei mai mici școlari din Sighetu Marmației au sosit! În cadrul proiectului «Primul ghiozdan», derulat de Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar județean Maramureș, toți cei 173 de băieței și 173 de fetițe înscriși în clasele pregătitoare din municipiul nostru vor primi un ghiozdan echipat, pregătit să le fie alături în prima zi de școală. Mulțumim Consiliului Județean Maramureș pentru sprijinul constant acordat educației și pentru această inițiativă frumoasă, care oferă un start echitabil și încurajator pentru micii noștri elevi. Le urăm tuturor copiilor un an școlar plin de descoperiri, zâmbete și reușite, iar părinților multă răbdare și bucurie în această nouă etapă din viața celor mici”, a precizat Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației.
Aproape 350 de micuți din Sighet vor primi ghiozdanele echipate pentru noul an școlar
