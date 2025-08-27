Cetățenii din Moisei, invitați să vină cu idei pentru viitoarea sărbătoare

Sărbătoarea „Zilele Comunei Moisei” tocmai s-a încheiat și a fost una reușită, spun organizatorii. Pentru ca următoarea ediție să răspundă și mai bine cerințelor sătenilor, aceștia sunt invitați să-și spună părerea despre cum ar dori să fie organizată. „Sărbătoarea comunei ne-a arătat că atunci când ne unim forțele putem să facem lucruri frumoase. De aceea, pentru anul viitor, îmi doresc să construim această sărbătoare împreună. Vă invit pe fiecare dintre voi să veniți cu propuneri de artiști, cu idei de activități și sugestii prin care «Zilele comunei Moisei» să devină și mai bogate, și mai apropiate de dorințele voastre. Dragi moiseieni, vă mulțumesc din inimă pentru tot. Îmi doresc ca această sărbătoare să rămână în amintirea noastră ca un simbol al unității și al dragostei pentru locul pe care îl numim acasă”, a declarat primarul Grigore Tomoiagă.