Constructorii, avertizați de Primăria Baia Mare să finalizeze șantierele cât mai repede!

Primarul municipiului a avut, zilele trecute, o nouă întâlnire cu reprezentanții firmelor care execută lucrări pe raza orașului. Asta deoarece este nemulțumit de ritmul în care se derulează unele proiecte.

Asta vine la pachet și cu disconfortul pe care trebuie să-l suporte băimărenii zilnic, pe raza întregului oraș, astfel că reclamațiile din partea multora curg neîncetat. „La finalul săptămânii trecute am avut o nouă ședință cu constructorii care efectuează lucrări pe domeniul public în Baia Mare. Înțeleg că e firesc să apară anumite decalaje, că fiecare șantier se poate confrunta la un moment dat cu situații neprevăzute. Dar mă aștept din partea lor să ia în calcul și posibile astfel de situații atunci când oferă termene. Nu e posibil să-i lăsăm pe cetățeni să circule pe străzi sparte cu lunile și, în loc de soluții, să mi se prezinte scuze. Continui să monitorizez alături de colegii mei din Primărie fiecare șantier deschis!”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare. Printre motivele întârzierilor au fost menționate: lipsa unor materiale de pe stoc, sau necorelarea lucrărilor constructorilor care se suprapun în anumite zone. Edilul le-a cerut să se pună de acord cu graficul comun al lucrărilor și să elimine asemenea discrepanțe pe viitor.