Primarul municipiului a avut, zilele trecute, o nouă întâlnire cu reprezentanții firmelor care execută lucrări pe raza orașului. Asta deoarece este nemulțumit de ritmul în care se derulează unele proiecte.
Asta vine la pachet și cu disconfortul pe care trebuie să-l suporte băimărenii zilnic, pe raza întregului oraș, astfel că reclamațiile din partea multora curg neîncetat. „La finalul săptămânii trecute am avut o nouă ședință cu constructorii care efectuează lucrări pe domeniul public în Baia Mare. Înțeleg că e firesc să apară anumite decalaje, că fiecare șantier se poate confrunta la un moment dat cu situații neprevăzute. Dar mă aștept din partea lor să ia în calcul și posibile astfel de situații atunci când oferă termene. Nu e posibil să-i lăsăm pe cetățeni să circule pe străzi sparte cu lunile și, în loc de soluții, să mi se prezinte scuze. Continui să monitorizez alături de colegii mei din Primărie fiecare șantier deschis!”, a spus Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare. Printre motivele întârzierilor au fost menționate: lipsa unor materiale de pe stoc, sau necorelarea lucrărilor constructorilor care se suprapun în anumite zone. Edilul le-a cerut să se pună de acord cu graficul comun al lucrărilor și să elimine asemenea discrepanțe pe viitor.
Constructorii, avertizați de Primăria Baia Mare să finalizeze șantierele cât mai repede!
Haos. Cuvântul de ordine pentru lucrările începute în oraș. Str. Victoriei blocată încă multe luni. Peste podul metalic tot nu circulă fluent tonajul mare, ne lovim in continuare de tiruri pe B-dul Independenței, Regele Mihai. Str. Rozelor mai sunt necesare săptămâni, str. Vasile Alecsandri praf și pulbere, str. Horea in blocaj total. Str. Gh. Șincai multă agitație, mai puțina finalizare. Și urmează noile proiecte.vToate odată, una după altă. Parcă nu avem o idee sa planificam, ca un bun gospodar. Sigur argumente din direcția Primăriei mereu primim, doar sunt profesioniști. Va începe școala, mai intensă aglomerația și dacă renunțăm la autovehicule, tot mai dificil va fi sa ajungem la umilele noastre joburi.
Străzile și trotuarele modernizate arata deplorabil Nu este ,la nivel de municipiu ,o lucrare terminată.Mizeria aceea neagra turnata pe străzi se dezintegrează vizibil în fiecare zi.Au fost începute anapoda zeci de lucrări care arata acum că niște transee lovite de bombe.Unde și unde vezi cate un muncitor,scuze azi in Piata Revoluției au fost 3,care mimează că lucreaza.Ma bucur totuși că vom avea Sărbătoarea castanelor.Avem toate motivele că să petrecem.Strand,renovarea Casei de Cultura,a Casei Tineretului,a cinematografului Dacia toate proiectele au fost realizate.Primarul ne-a spus în 22 august că se apuca de renovat scoli și grădinițe.Dascalii pot sta liniștiți,fara să facă greva deoarece lucrările începute cu 2saptamani înaintea de noul an scolar,vor bloca cu siguranță accesul elevilor în scoli.Incepem cu hei rup și apoi găsim scuze .