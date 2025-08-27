Străzile și ulițele întreținute reprezintă o prioritate pentru Primăria Suciu de Sus. Astfel, administrația locală pune accent pe îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comună.
În acest context, au fost finalizate recent procedurile de achiziție publică și s-a semnat contractul pentru lucrări de reparații și amenajare pe străzile și ulițele din satele aparținătoare. Concret, în acest an, este planificată intervenția pe aproximativ 5 km de străzi și drumuri comunale, pentru a le aduce într-o stare mai bună de utilizare. „Ne dorim drumuri mai sigure și mai bune pentru toți locuitorii comunei – pas cu pas, facem schimbări vizibile în Suciu de Sus”, au declarat autoritățile comunei.
În Suciu de Sus • 5 km de drumuri locale, modernizate în acest an
Străzile și ulițele întreținute reprezintă o prioritate pentru Primăria Suciu de Sus. Astfel, administrația locală pune accent pe îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comună.