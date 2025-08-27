Tabăra Atelierul Actorului, la Liceul din Baia Sprie

La Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie a debutat tabăra „Atelierul Actorului”. Participanții au fost implicați în exerciții de cunoaștere, jocuri teatrale și o activitate de interpretare scenică a unor texte: Puiul lui Gruffalo, O casă mai mică decât o cutie, Un șmecher la lecție și Portretul colegei de bancă. Elevii participanți au dat dovadă de creativitate și au fost determinați să ducă sarcinile până la capăt. „Am redescoperit împreună cât de importante sunt exercițiile de interpretare scenică în modelarea personalității noastre și ne-am amuzat pe cinste”, au punctat profesorii coordonatori: Iolanda Sztrelenczuk și Mihaela Smiedt.