Un elev din Călinești, premiat la Olimpiada „Meșteșuguri Artistice Tradiționale”

Școala Rădăcinilor Străbune din Călinești a fost reprezentată la Olimpiada „Meșteșuguri Artistice Tradiționale”, faza națională, de Ionuc Emanuel Nemeș-Verdeș (11 ani), alături de mama sa, profesor Măriuca Verdeș. Ionuc Emanuel a creat o poartă maramureșeană în miniatură și a fost răsplătit cu premiul al III-lea la secțiunea Prelucrarea artistică a lemnului. De asemenea, Vatra Meșterilor și Creatorilor de Patrimoniu a premiat șase copii participanți la șase secțiuni diferite. Printre premianți figurează și Ionuț Emanuel, care a câștigat Premiul Vatra MCP – Micul Meșteșugar. Olimpiada „Meșteșuguri Artistice Tradiționale”, faza națională, s-a derulat între 21 și 24 august la Muzeul Astra din Sibiu. Aproape 250 de elevi și profesori din 28 de județe ale țării și din străinătate (Republica Bulgaria și Republica Moldova) au participat la concurs, acolo unde s-au întrecut în numeroase tehnici meșteșugărești.