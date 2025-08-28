368 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 368 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ambalatori manuali, bucătari, brutari, confecționeri, conducători auto, fasonator mecanic (cherestea), femei de serviciu, îngrijitor farmacii, cabinete veterinare, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, menajere, muncitori necalificați, peisagist-floricultor, reporter, secretare, tăietor confecții, tâmplari universali, vânzător, dar și administrator societate comercială, agent de turism, antreprenor în economia socială, asistent medical generalist, broker în asigurări, ingineri, manager de întreprindere socială, peisagist.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare,

str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (55):

• agent de securitate (1)

• ajutor bucătar (2)

• confecționer articole hârtie (3)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• femeie de serviciu (4)

• încărcător-descărcător (8)

• lucrător comercial (4)

• manipulant mărfuri (2)

• menajeră (1)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (10)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (10)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (3)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• referent de specialitate marketing (1)

• vânzător (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (179):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (15)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (8)

• confecționer-asamblor articole din lemn (10)

• confecționer articole din piele și înlocuitori (2)

• confecționer prelucrător în industria textilă (1)

• confecționer produse textile (3)

• croitor (10)

• curier (3)

• cusător piese din piele și înlocuitori (5)

• femeie de serviciu (3)

• lăcătuș construcții metalice și navale (2)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (15)

• mediaplanner (1)

• menajeră (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (11)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (13)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (14)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator la mașină de etichetat (1)

• operator fixator textile (2)

• ospătar (chelner) (1)

• peisagist-floricultor (2)

• secretară (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tapițer (15)

• tăietor confecții (2)

• tâmplar universal (14)

• vânzător (9)

• ucenic (3)

Studii liceale – Liceu de specialitate (35):

• agent curier (1)

• asistent manager (1)

• croitor (1)

• confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (3)

• director magazin (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• manager (1)

• operator centrală termică (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (3)

• operator la prelucrarea maselor plastice (5)

• operator mase plastice (3)

• recepționist (1)

• reporter (studii medii) (1)

• șofer de autoturisme și camionete (5)

• tehnician mecanic (1)

• tehnician rețele de comunicații (1)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control, acces (1)

• vânzător (1)

• vopsitor lemn (3)

Studii liceale – Liceu Teoretic (40):

• administrator societate comercială (1)

• agent de asistență turistică (1)

• agent comercial (2)

• amanetar (1)

• asistent manager (1)

• asistent relații publice și comunicare (studii medii) (1)

• casier (1)

• coafor canin (1)

• confecționer prelucrător în industria textilă (1)

• contabil (1)

• croitor (1)

• director societate comercială (1)

• instructor sportiv (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător comercial (6)

• lucrător gestionar (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• mecanic auto (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• operator ghișeu birouri de schimb (1)

• subinginer construcții civile, industriale și agricole (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tehnician echipament de calcul și rețele (1)

• tehnician rețele de comunicații (1)

• vânzător (6)

Studii Profesionale – Școală Profesională (41):

• ajutor bucătar (1)

• bucătar (2)

• brutar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (2)

• electrician echipamente electrice și energetice (2)

• îngrijitor farmacii, cabinete veterinare (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• manipulant mărfuri (2)

• mecanic auto (1)

• mecanic utilaj (2)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (4)

• muncitor necalificat în metalurgie (4)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• operator mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• ospătar (chelner) (1)

• șlefuitor/sablator geam (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tâmplar universal (1)

• turnător formator (2)

• vânzător (2)

Studii Postliceale (4):

• asistent farmacist (2)

• asistent medical generalist (1)

• femeie de serviciu (1)

Studii Universitare (14):

• administrator societate comercială (1)

• agent de turism (1)

• antreprenor în economia socială (1)

• asistent manager (3)

• broker în asigurări (1)

• inginer de cercetare în calculatoare (2)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer rețele electrice (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• peisagist (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)