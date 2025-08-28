Absurdul din nou a învins, vorba cântecului

Ne crucim. Serios. Atât amatorism n-a fost în politica mondială niciodată. Până şi în Ev Mediu, erau oameni şcoliţi, din cancelarii, ce făceau politica ţărilor şi o sugerau sau împingeau sub nas regilor. Acum orice cizmar, păpucar, e gata să facă strategii. SĂ le impună. Pe principiul „adevărul e ceea ce susţin eu” iar realitatea e supraestimată. Ca-concept. Na.

Nu putem să nu începem evaluarea prostiei mondiale decât cu SUA. Înainte însă, amintind ordinea pe care o face Trump în statele albastre, un statistician care poate nici nu mai lucrează în sistem ne explică cum cele mai puţin educate state sunt West Virginia, Mississipi, Louisiana, Arkansas, Oklahoma, la fel cele mai obeze, la fel cele cu cea mai mare sărăcie. Tot ele sunt printre cele cu cea mai mare rată a criminalităţii, cele mai dependente financiar, tot cele proTrump. Casa Albă a cerut revizuirea expoziţiilor muzeului Smithsonian, pentru că nu se aliniază la părerea lui Donald despre istorie. Dar de departe, cea mai tâmpită ştire de pe flux e cea cu şefa Homeland Security, Kristi Noem, cea care anunţă că vor vopsi în negru zidul dintre SUA şi Mexic, ca să se înfierbînte şi să nu mai treacă ilegalii…la cererea preşedintelui Trump. Mii de comentarii americane ce ironizau, se cruceau şi se întrebau dacă au auzit de noapte, de mânuşi etc. Aceiaşi lideri americani au promovat masiv o falsă fotografie cu lideri europeni aşteptând umili la uşa biroului lui Trump, să-i primească. Inclusiv Trump Jr a postat-o.

Ungaria şi Slovacia, după ce s-au împăunat că Rusia a deschis conducta Drujba pentru ei, protestează la Comisia Europeană de ce au bombardat ucranienii conducta…pe teritoriul Rusiei. Poate pentru că Rusia bombardează ce vrea pe teritoriul Ucrainei? Apropo de Rusia, 35 de membri ai Brigăzii de asalt aerian, soldaţi profesionişti, sunt anchetaţi că şi-au provocat reciproc răni nefatale, pentru care au primit despăgubiri de la Stat de 2,1 milioane euro, au fost declaraţi eroi şi au mai şi plecat de pe front… Liderul grupului de commando, poreclit Călăul, a fost cel care a fost prins şi a dat de gol schema. Atât despre vitejia rusă. Cât despre încrederea ucrainenilor în orice înţelegere şi tratat cu ruşii, amintim că cei din urmă au încălcat Carta ONU, declaraţia de la Almaty 1991, tratatul de cooperare din 1997, tratatul bilateral de frontieră din 2003, acordul de la Harkov 2010 şi acordurile de la Minsk 2014-2015. Şi dacă se aşteaptă la o poziţie echilibrată şi profesională din partea lui Trump, omul abia ce-a declarat că disputata Crimeea este în mijlocul oceanului, este superbă şi o compară cu un stat american. Ruşi punând pe blindate steagul lor şi cel american, pentru a minţi încă şi încă o dată. Documente secrete de la summitul Trump-Putin din Alaska au fost găsite într-o imprimantă dintr-un hotel din Anchorage. Şi râzând noi aşa, finuţ, de alţii, ne amintim că a fost depusă în instanţă o cerere de înfiinţare a Fundaţiei Internaţionale Viorica Dăncilă, recent, care îşi propune abordarea de subiecte în cadrul unor dezbateri internaţionale. Te pomeneşti că obţine pacea în Ucraina…

Şi arunci un ochi la ştiri normale, relevante. Exerciţiul fizic poate opri creşterea celulelor canceroase cu 30%. S-a descoperit un minicreier în inimă, cu peste 40.000 de neuroni. Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani. Un atac cibernetic făcut de hackeri ruşi la un baraj din Europa a eliberat masiv apă timp de 4 ore. Autorităţile din Stockholm au cerut echilibru în folosirea apei. Ţânţari cu virusul West Nile au infectat populaţia în provinciile italiene Latina şi Frosinone şi…în judeţul Sălaj din România!! Până în iulie, 5400 de ucraineni au fost prinşi fugind peste graniţă spre noi, anul acesta. Cinci batalioane de soldaţi care puteau face diferenţa acolo, la ei! La Râşnov s-au montat primii 800 de metri de gard electric împotriva urşilor şi mai vor 5,2 kilometri şi se termină circul mediatic. Dar cum, cum să fii atent la asemenea ştiri când francezii ne fură apa, un fel de medic ne spune să nu ne culcăm cu oameni vaccinaţi antiCOVID că luăm boli nemaivăzute, când Trump vopseşte gardul în negru ca să frigă?!?