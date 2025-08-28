Autocamion indisponibilizat pentru transport ilegal de cherestea

Miercuri, în jurul orei 9, în Rușor, polițiștii din Suciu de Sus au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unei autoutilitare, care transporta material lemnos, la volanul căruia se afla un bărbat, din localitatea Romuli.

Verificările de specialitate au relevat că, pentru cantitatea de 25,16 metri cubi de cherestea, specia fag, care se afla pe ansamblul auto format din cap tractor și remorcă, nu a fost inițiat transportul în aplicația SUMAL, nefiind respectate prevederile legale privind trasabilitatea și fiind creat un prejudiciu de 23.766 lei.

În consecință, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de transport al materialelor lemnoase neînsoțite de aviz sau fără proveniență legală. De asemenea, întreaga cantitate de lemn a fost indisponibilizată, împreună cu ansamblul auto utilizat la transport.