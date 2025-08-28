În ședința ordinară de ieri a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, consilierii locali au supus la vot, printre altele, și proiectul de hotărâre care vizează prețul biletelor și abonamentelor pentru noul sezon competițional la CS Minaur. Care vine cu modificări comparativ cu stagiunea precedentă.
La echipele de handbal masculin și feminin (seniori), participante în Campionatele Naționale, Cupa României și EHF European League, consilierii locali au decis ca prețurile pentru sezonul competițional 2025/2026 să fie următoarele:
– valoare bilet 25 lei/meci/echipă, cuprinzând meciurile disputate pe teren propriu în Campionatul Național și Cupa României
– valoare bilet 35 lei/meci/echipă, cuprinzând meciurile disputate pe teren propriu în Cupele Europene (EHF European League)
– valoare abonament 250 lei/sezon la echipa de handbal feminin, cuprinzând meciurile disputate pe teren propriu în Campionatul Național și Cupa României – valoare abonament 250 lei/sezon la echipa de handbal masculin, cuprinzând meciurile disputate pe teren propriu în Campionatul Național și Cupa României – valoare abonament 400 lei/sezon la ambele echipe de handbal, cuprinzând meciurile disputate pe teren propriu în Campionatul Național și Cupa României.
Din acest sezon, la meciurile echipei de fotbal de pe teren propriu prețul unui bilet este de 10 lei/meci.
De asemenea, la competițiile amicale si turneele de pregătire ale echipelor de fotbal, handbal masculin și handbal feminin (seniori), accesul va fi gratuit pentru sezonul 2025-2026. Totodată, persoanele cu dizabilități, elevii și persoanele cu vârsta peste 70 ani, vor avea accesul gratuit la toate competițiile organizate de Clubul Sportiv Minaur Baia Mare.
Consilierii locali au aprobat prețul biletelor și abonamentelor la CS Minaur
În ședința ordinară de ieri a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, consilierii locali au supus la vot, printre altele, și proiectul de hotărâre care vizează prețul biletelor și abonamentelor pentru noul sezon competițional la CS Minaur. Care vine cu modificări comparativ cu stagiunea precedentă.