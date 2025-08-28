FC Suporter Baia Mare joacă primul joc oficial

Asociația Județeană de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorți, marți, 26 august, meciurile din turul secund al Cupei României, faza județeană. În turul II s-au calificat echipele: ACS Voința Târgu Lăpuș, ACS Satu Nou de Jos, ACS Viitorul Gârdani, CS Măgura Codrului, ACS Bradul Groșii Țibleșului, AS Unirea Arieșul de Pădure, CS Comuna Mireșu Mare, ACS Cristalul Cavnic, ACS Speranța Cernești. Lor li se adaugă în turul II grupările ACS FC Lăpușul Târgu Lăpuș, ACS FC Suporter Baia Mare, ACS Recolta Săliștea de Sus, ACS Remeți 2024, CS Prosport Fărcașa, CS Zorile Moisei, ACS Salina Ocna Șugatag.

Meciurile din Cupa României – faza județeană, turul II:

CS Zorile Moisei – ACS FC Suporter Baia Mare; CS Comuna Mireșu Mare – ACS Speranța Cernești; AS Unirea Arieșul de Pădure – ACS Satu Nou de Jos; ACS FC Lăpușul Târgu Lăpuș – CS Prosport Fărcașa; ACS Salina Ocna Șugatag – ACS Remeți 2024; ACS Bradul Groșii Țibleșului – ACS Cristalul Cavnic; CS Măgura Codrului – ACS Recolta Săliștea de Sus; ACS Voința Târgu Lăpuș – ACS Viitorul Gârdani.

Meciurile din turul II se vor disputa în 30 și 31 august, de la ora 17.30.