Femeie accidentată de un camion, salvată de echipa medicală

O femeie de 72 de ani a trăit clipe de coșmar, fiind la un pas de moarte, însă a fost salvată de echipa medicală din cadrul Spitalului de Recuperare Borșa. În urmă cu câteva săptămâni, un accident cumplit s-a petrecut în Vișeu de Sus, unde o bătrânică a fost surprinsă de un camion care a trecut peste ea, fiind transportată în stare gravă, în comă, la spital.

„După stabilizarea inițială la Spitalul Județean Baia Mare, pacienta a fost transferată la Compartimentul ATI Borșa. Aici șansele păreau minime, însă totul s-a schimbat datorită implicării deosebite a doamnei doctor Oxana Alb, medic specialist ATI format la Cluj, care a demonstrat că medicina adevărată înseamnă nu doar știință, ci și suflet, devotament și responsabilitate. Doamna doctor Alb a venit să vadă pacienta inclusiv în timpul liber, sâmbăta și duminica, coordonând echipa ATI cu profesionalism și implicare totală, pentru ca fiecare clipă de supraveghere și fiecare detaliu al tratamentului să fie respectat exemplar. Ceea ce părea imposibil a devenit realitate: pacienta s-a externat pe propriile picioare, în condiții de siguranță, fără sechele, pregătită să își continue viața ca și înainte. Această reușită este un exemplu de profesionalism medical, dar și o dovadă că, atunci când știința și dăruirea medicilor se împletesc cu ajutorul lui Dumnezeu, pot apărea adevărate minuni. Mulțumim și felicitări doamnei doctor Oxana Alb pentru modul exemplar în care și-a coordonat echipa și pentru dăruirea cu care îngrijește pacienții. Nu în ultimul rând, mulțumiri întregului personal ATI (asistente, infirmiere, brancardieri). Fără voi aceste minuni nu ar fi fost posibile”, a transmis conducerea Spitalului de Recuperare Borșa.