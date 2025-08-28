În Maramureș, tot mai mulți bebeluși se nasc cu probleme de sănătate

Specialiștii neonatologi din cadrul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare spun că au tot mai mulți nou-născuți care vin pe lume cu diverse probleme de sănătate, față de acum 5 ani de zile, semn că pandemia de coronavirus și-a lăsat amprenta asupra societății. De asemenea, mulți bebeluși se nasc prematur.

„Am observat că trendul nașterilor este cam la nivelul anului 2023. Anul trecut am avut cele mai puține nașteri din ultimii zeci de ani, dar acum a început să crească trendul, începem să ne revenim încet, încet. Cauzele sunt multe. Având în vedere că a fost și pandemia, sigur și asta a avut o implicație. Există foarte multă patologie comparativ cu acum 5 ani. Există tot felul de studii în acest moment care arată sau nu arată, dacă a avut o influență Covidul asupra copiilor sau a mamelor, a viitorilor părinți. Dar, există mult mai multă patologie, avem mult mai mulți copii care se nasc prematur, copii care au probleme la naștere, probleme chirurgicale, cardiace sau probleme respiratorii. Este o patologie mult mai complexă, față de ce am avut acum 5 ani”, a declarat dr. Margareta Pîrvănoiu, medic șef al Secției de Neonatologie din cadrul spitalului.

Anul acesta, cea mai tânără mămică care a născut la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare are 12 ani, iar cea mai în vârstă, 53 de ani (care a adus pe lume gemeni).

„Surprinzător, mama de 53 de ani s-a descurcat foarte bine. Dar avem multe mămici peste 40 de ani care sunt la primul copil. Există riscuri, dar cele care au copii la 40 de ani sunt foarte bine investigate și nu avem probleme cu copiii. Cred că aceste mămici au mai multă răbdare, decât cele de 30 de ani. Au o altă percepție și viziune asupra vieții și copiii sunt și ei altfel. La mamele în jurul vârstei de 30 de ani, până în 35 de ani, există o abordare care se bazează extrem de mult pe ce citesc pe social media, care nu întotdeauna corespunde cu realitatea. Mamele peste 40 de ani au altă viziune asupra vieții și asta se vede și se revarsă asupra copiilor. Pot să citesc de pe site-uri avizate. Dar când eu încerc să fac un curs al vieții copilului meu bazat pe ce m-am inspirat dintr-o sursă neavizată, ajungem într-un punct unde ne întrebăm unde se greșește. Noi, ca spital, avem cursurile de școala mamei, dar multe mame nu vin la el. De ce? Știința este lăsată la o parte și promovăm non-valoarea și incompetența. Aceasta este problema. Nu este același lucru când iei o informație de la un om care are în spate 20 de ani de școală și 25 de ani de carieră în acest domeniu, sau de pe social media. Trăim însă din păcate într-o societate în care putem fi extrem de ușor manipulați”, a mai punctat dr. Margareta Pîrvănoiu, medicul șef al Secției de Neonatologie Baia Mare.