Un pas mare pentru viitorul copiilor din Comuna Giulești. Asta deoarece lucrările la Centrul de zi pentru copiii din localitatea Mănăstirea, avansează rapid și sigur.
„Sub aceste acoperișuri se va scrie povestea unei generații care are dreptul la educație, grijă și copilărie fericită. Pentru noi, nu e doar o clădire, ci un legământ: să fim aproape de copiii comunei Giulești și să le oferim șansa de a crește frumos, acasă, pe pământ moroșenesc. Un sat are viitor doar atunci când copiii lui au un loc unde să viseze”, au explicat reprezentanţii primăriei comunei.
Lucrările la Centrul de zi pentru copii din Mănăstirea avansează
