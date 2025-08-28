Opoziția cântă în Log Out

Patru tipi din Baia Mare s-au unit în 2019 cu o singură misiune: să facă zgomot, dar unul care aduce oamenii împreună.

Cu un amestec exploziv de punk rock, hard­core și ceva ritmuri de ska pe ici, pe colo, Opoziția arată că energia nu are granițe sociale. În componența trupei se regăsesc: Cătălin Petrovan – voce și chitară ritm, Robert Marcu – chitară lead, Tudor Moisa – chitară bas, Șerban Cirț – tobe. Cu Opoziția vă veți întâlni în 29 august, de la ora 21, în Log Out Baia Mare (Strada Vasile Lucaciu nr. 1). Bilete se găsesc la adresa: https://events.logout.pub/Opozitia. Mai multe informații la telefon: 0748 667 252.