Patru tipi din Baia Mare s-au unit în 2019 cu o singură misiune: să facă zgomot, dar unul care aduce oamenii împreună.
Cu un amestec exploziv de punk rock, hardcore și ceva ritmuri de ska pe ici, pe colo, Opoziția arată că energia nu are granițe sociale. În componența trupei se regăsesc: Cătălin Petrovan – voce și chitară ritm, Robert Marcu – chitară lead, Tudor Moisa – chitară bas, Șerban Cirț – tobe. Cu Opoziția vă veți întâlni în 29 august, de la ora 21, în Log Out Baia Mare (Strada Vasile Lucaciu nr. 1). Bilete se găsesc la adresa: https://events.logout.pub/Opozitia. Mai multe informații la telefon: 0748 667 252.
Opoziția cântă în Log Out
