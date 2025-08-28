Miercuri, 27 august, polițiștii din localitate au pășit cu multă încredere și recunoștință în noul sediu unde își vor petrece o bună parte din timp pentru a desfășura activitățile de serviciu.
Polițiștii – a căror competență teritorială vizează localitățile Mireșu Mare, Dăneștii Chioarului, Lucăcești, Tulghieș, Remeți pe Someș, Iadăra și Stejera – au fost prezenți, alături de cei care au contribuit la finalizarea acestui proiect, la recepția finalizării lucrărilor la noul sediu.
Acesta este constituit dintr-un ansamblu modular, compus din 3 containere metalice și echipamentele necesare, în care s-a investit suma de 165.000 lei. Încăperile sunt compartimentate într-o zonă de așteptare, 3 birouri, un grup sanitar și un spațiu tehnic.
Poliția din Mireșu Mare are un sediu nou
