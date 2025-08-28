Rata de promovare la bacalaureat, în a doua sesiune: 29,60%

În județul Maramureș, la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat au participat 696 de candidaţi din 807 candidați înscriși. 111 nu s-au prezentat, 5 au fost eliminați din examen, iar 485 respinși după soluționarea contestațiilor. Sesiunea curentă a fost promovată de 206 candidați. Rata de succes este de 29,60% pentru toate promoțiile, respectiv 32% pentru promoția curentă și 26,79% pentru promoțiile anterioare. Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase).