Recomandare de lectură de la Compartimentul „Multiculturalia”

Împletind trecutul și prezentul, renumita scriitoare Isabel Allende, în noul ei roman „Numele mi-l știe vântul”, țese cu măiestrie o narațiune complexă care se întinde pe parcursul a mai multor decenii și continente.

Pornind de la ororile celui de-al Doilea Război Mondial și ajungând până la criza contemporană a imigranților, romanul urmărește destinele interconectate ale personajelor, fiecare purtând povara propriului trecut traumatic. „Numele mi-l știe vântul” este recomandat spre lectură de Compartimentul Multiculturalia din cadrul Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare.