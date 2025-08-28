La unitățile de învățământ din Sighetu Marmației se fac ultimele pregătiri pentru a-i întâmpina așa cum se cuvine pe elevi și dascăli, în noul an școlar, anunţă autoritatea locală.
Primarul municipiului a fost prezent la recepționarea lucrărilor executate în perioada verii la Colegiul Național Dragoș Vodă, una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ liceal din întreg județul. La aprobarea bugetului local pentru anul 2025, Colegiului Național Dragoș Vodă i-a fost alocată suma de 207.740 lei, bani necesari continuării lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei, cea veche compromițând condițiile necesare desfășurării actului de învățare. În acest sens, au fost înlocuite încă 15 geamuri vechi, cu ferestre noi din lemn cu sticlă termopan. Acum instituţia educaţională oferă elevilor săi cele mai bune condiţii de învăţare.
Şcolile din Sighetu Marmaţiei, pregătite pentru noul an
