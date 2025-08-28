Vineri, 29 august, se deschide circulaţia pe noul pod de pe centura oraşului. Cel puţin asta spun autorităţile. De asemenea, s-a reabilitat şi pasajul de la trecerea la nivel cu calea ferată, din proximitatea podului.
„La trecerea peste calea ferată, pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, strada Europa, în proximitatea podului care urmează să fie finalizat, s-au încheiat lucrările. Atunci când s-a surpat podul vechi am spus că vom încerca să lucrăm concomitent şi la această trecere peste calea ferată, care provoca ambuteiaje şi iată-ne astăzi, că am reuşit! Asta după multe zbateri, lobby-uri şi intervenţii la cei din minister, pentru aprobarea sumelor necesare. De asemenea, vineri, în jurul amiezii, încercăm să deschidem circulaţia pe pod, aşa că traficul va reintra în normal”, a spus Doru Dăncuş, primarul Municipiului Baia Mare.
Se deschide circulaţia peste noul pod de pe centura Baia Mare!
