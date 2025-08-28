Spaţiu de agrement din Nistru, vandalizat încă din timpul construcţiei!

Cu o situaţie de „râsu-plânsu” se confruntă administraţia locală din Tăuţii-Măgherăuş. Deşi încă se lucrează la un proiect de amenajare a unui spaţiu nou de agrement, în localitatea Nistru, unii s-au găsit deja să-l vandalizeze.

„În localitatea Nistru avem în derulare un proiect prin care amenajăm un spațiu pentru relaxare și socializare în aer liber, unde au fost montate deja primele foișoare. Din păcate, am constatat cu regret că acestea au fost deja vandalizate! Este trist să vedem cum munca și investiția din banii publici, realizată pentru binele comunității, este afectată în acest fel. Fac un apel către toți cetățenii: haideți să avem grijă de ceea ce construim! Aceste spații sunt pentru copiii noștri, pentru părinți și bunici, pentru fiecare dintre noi. Administrația publică locală trebuie să facă performanță și să livreze proiecte pentru dezvoltarea și modernizarea comunității, însă ține de fiecare dintre noi să avem grijă de ceea ce construim. Doar împreună putem continua dezvoltarea!”, a spus Marinescu Dumitru, primarul din Tăuţii-Măgherăuş.