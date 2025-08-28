Unii profesori din Maramureş vor boicota începutul de an școlar

Măsurile de austeritate în învățământ au afectat mulți profesori din Maramureș. O parte din cadrele didactice au mărturisit că vara aceasta a fost o perioadă plină de stres și de incertitudini. Multe persoane care activau în învățământ nu au știut până în ultimul moment dacă rămân fără serviciu sau nu. Majorarea normei cu două ore și numărul mai mare de elevi din clase, sunt două dintre măsurile care au stârnit numeroase nemulțumiri. De aceea, unii profesori spun că vor boicota începutul de an școlar, chiar dacă rămân fără salariu pe luna septembrie.

”Tocmai ce se apropie de sfârșit o vară extrem de grea pentru profesori, care numai partea de concediu nu au avut. De când s-au anunțat măsurile de austeritate ce vizează învățământul, am stat într-un stres continuu, în special de frica de a nu rămâne fără serviciu. Consider că nu e corect ca tăierile să înceapă tocmai de aici, din educație, unde trebuie investit, unde e nevoie de calitate, nu de cantitate. Eu sunt titulară și din fericire în acest an îmi păstrez orele, dar cine știe pe viitor…. Nu mai există certitudine și stabilitate. Mulți spun că profesorii se plâng că vor avea de stat la școală două ore în plus. Nici vorbă, mulți am sta și zece dacă am ști că ne păstrăm orele în care am construit ceva alături de elevii noștri. Am colegi tineri suplinitori buni, muncitori, iubiți de copii, care au rămas acum pe nicăieri. Unde e dreptatea, în timp ce salariile nesimțite și pensiile speciale rămân? De asemenea, măsura creșterii numărului de elevi pe clasă e un dezastru. Eu lucrez și cu grupe de câte 13-15, și cu clase de câte 30 de elevi. E o diferență de la cer la pământ. În cadrul grupelor mă pot ocupa individual de fiecare elev în parte, iar rezultatele se văd. În clasele lărgite e greu, copiii sunt diferiți, au nevoi diferite, timpul alocat unei lecții e scurt. Unde e interesul copilului aici? Nu mai vorbesc de clasele simultane, un dezastru. E haos ce se întâmplă acum. Nu știu ce voi face din septembrie, e neplăcut și dificil să stai fără salariu, dar din solidaritate cu colegii mei și pentru că e nedrept ce se întâmplă, iar consecințele acestor măsuri vor fi teribile, voi boicota începutul anului școlar. Nu cred că se va reveni asupra a ceea ce s-a hotărât deja, dar am speranța că vocea noastră va conta și că măcar de la anul se vor revizui unele decizii, în special cele care privesc norma didactică și numărul de elevi la clasă”, a declarat o profesoară din Baia Mare.

Noile schimbări vor avea consecințe pe termen lung, sunt de părere alte cadre didactice. Educația este temelia dezvoltării societății și acest segment trebui sprijinit și nicidecum subfinanțat. După toate aceste schimbări, profesia de dascăl va deveni neatractivă pentru mulți tineri, care vor alege să iasă din sistem.

”Personal, din fericire, ca profesor titular am catedra completă, conform noilor reglementări, însă empatizez cu alți colegi, titulari, dar și suplinitori, care sunt nevoiți să își completeze norma în alte școli. Mă gândesc cu inima strânsă, că puteam fi în locul lor, vorbim de o umilință profesională. Nu e de dorit astfel de situație nimănui, deși conducerea școlii a dat dovadă de maximă bunăvoință în a găsi variante de ajutor, iar noi între noi, colegii am fost solidari cât s-a putut.

În astfel de situații, inevitabil apar în minte întrebări de genul: cum gestionăm scăderile salariale? Ce cursuri să mai facem ca să ne reconfigurăm traseul profesional? Să ne căutăm un job part-timp? Să ieșim din sistem? Cu aceste frământări și multe altele, din 8 septembrie, suntem nevoiți să dăm 100% eficiență și profesionalism în fața elevilor, care ne așteaptă, la rândul lor, dezamăgiți din cauza măsurilor ce îi vizează în mod direct. Prin astfel de acțiuni, greu de estimat că următoarele generații de tineri vor dori să urmeze o carieră didactică. Din păcate, știm prea bine, de-a lungul anilor, educația a fost și este în continuare «a cincea roată la căruță» a sistemului public. Dacă facem o analiză comparativă cu alte sectoare de activitate, e cel mai vitregit domeniu, de la educație se ia tot ce se poate și se oferă, doar cât doresc unii. Reforma în sistemul educațional este necesară. Nu poți contribui la dezvoltarea societății, dacă temelia – educația – este șubredă. Suntem conștienți de situația de criză în care ne aflăm, dar nu putem accepta măsuri luate ”din condei”, fără o analiză clară, pe cifre reale. Profesorii și elevii nu mai pot fi considerați doar niște «celule într-un fișier Excel», asta erodează motivația și încrederea în sistem. Statutul nostru rămâne fragil și de cele mai multe ori ignorat în deciziile politice sau administrative”, este de părere o altă profesoară din Baia Mare.