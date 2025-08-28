Zona Bodi-Ferneziu, sufocată de gunoaie!

Viceprimarul municipiului Baia Mare, Pap Zsolt István, trage un semnal de alarmă cu privire la poluarea mediului cu gunoaie de tot felul într-o zonă pitorească a oraşului. Este vorba despre Lacul Bodi Ferneziu.

Astfel, la o verificare în teren, zilele trecute, zona era plină de gunoaie aruncate la tot pasul de cei fără simţ civic. Acestea au fost culese însă autorităţile promit să ia măsuri: „Am fost în vizită la lacul Bodi Ferneziu, o zonă extraordinară, în mijlocul naturii, înconjurată de păduri vechi, ce par să nu se sfârșească. Din păcate, chiar și în zone atât de frumoase tot dai de dovezile incontestabile ale prezenței «neanderthalilor» concitadini. De fiecare dată sunt uimit de dedicarea lor în a spurca peste tot natura, în moduri aproape ingenioase și cu cantități ce sunt aproape industriale. Să vă fie rușine, neadaptaților! Un lucru este cert, voi propune mărirea amenzilor la nivelul maxim (ce permite cadrul legal) respectiv de anul acesta vom instala camere video, deo­camdată în zonele din oraș, unde avem platformele de gunoi cele mai expuse. Știu că va dura până ce vom face ordine, dar nu ne lăsăm, vom combate acest fenomen absolut dezgustător. Rog toți cetă­țenii de bună credință să anunțe autoritățile în momentul în care surprind astfel de activități ilegale (să facă poze, filmări cu cei care aruncă gunoiul). (Și) De data asta am făcut curat, lăsând zona așa cum a lăsat-o și natura pentru noi. Mulțumesc pe această cale partenerilor de la Drusal pentru intervenția promptă”, a spus Pap Zsolt István, viceprimar în Baia Mare.