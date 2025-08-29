Copiii din Baia Mare care încep clasa pregătitoare primesc ghiozdane şi rechizite!

Toţi micuţii care încep noul an şcolar în Baia Mare primesc ghiozdan şi rechizite din partea autorităţii publice locale. Circa 1.400 de copii vor beneficia de această facilitate.

„Din grijă pentru cei mici și din dorința de a veni în sprijinul părinților din Baia Mare, toți copiii care încep clasa 0 primesc și în acest an ghiozdane și rechizite!

Sunt la rândul meu părinte și știu foarte bine cât de costisitor poate fi începutul de an școlar. Poate că nu e mult în comparație cu nevoile actuale, dar cu atât mai mult cu cât traversăm astăzi o perioadă dificilă, cu scumpiri și neajunsuri, cred că va fi un ajutor binevenit. Aproximativ 1.400 de copii vor beneficia în acest început de an școlar de un ghiozdan echipat cu rechizite. Ca în fiecare an, vor găsi în ghiozdane și o surpriză din partea comunității, care să le facă prima zi de școală mai frumoasă. Este al 11-lea an consecutiv în care oferim acest sprijin celor mai mici dintre băimăreni. Vom continua această tradiție indiferent de austeritățile impuse de la centru, pentru că greutățile nu au ce să caute pe umerii copiilor!”, a spus Doru Dăncuş, primarul din Baia Mare.