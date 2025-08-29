Cum va arăta prelungirea străzii Gării din Baia Mare?

Muncitorii tocmai au început lucrările de prelungire a străzii Gării din Baia Mare. Lucrările prevăd continuarea străzii până la ieșirea în bulevardul Unirii (lângă Tanatorio).

Pe această porțiune vom avea un drum de două benzi, trotuar pe ambele părți, respectiv piste pentru biciclete (pe două sensuri) și zone verzi. De asemenea se va crea un număr mare de parcări, în jur de 150 de locuri. Bineînțeles și rețelele de utilități publice sunt prevăzute a fi extinse pe zona respectivă.