Muncitorii tocmai au început lucrările de prelungire a străzii Gării din Baia Mare. Lucrările prevăd continuarea străzii până la ieșirea în bulevardul Unirii (lângă Tanatorio).
Pe această porțiune vom avea un drum de două benzi, trotuar pe ambele părți, respectiv piste pentru biciclete (pe două sensuri) și zone verzi. De asemenea se va crea un număr mare de parcări, în jur de 150 de locuri. Bineînțeles și rețelele de utilități publice sunt prevăzute a fi extinse pe zona respectivă.
Cum va arăta prelungirea străzii Gării din Baia Mare?
Oare chiar sunteți bine la cap,chiar credeți că trebuie spart totul în oraș?Se circulă greu acum,mai spargeți l și pe asta.Ce benzi de autobuz vreți când circula 4 autobuze pe oră?Pe Decebal la fel vreți benzi de autobuze,și restul pe unde mai circulă?
In sfârșit o modernizare inteligenta….