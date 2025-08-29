FCSB și-a aflat adversarii din Europa League

FCSB și-a aflat vineri adversarii din faza principală a UEFA Europa League. Tragerea la sorți a avut loc vineri de UEFA la Monte Carlo.

Astfel, roș-albaștrii vor găzdui echipele Feyenoord Rotterdam, Fenerbahçe, BSC Young Boys și Bologna Fc 1909, în timp ce pe GNK Dinamo Zagreb, FK Crvena zvezda, FC Basel 1893 și Go Ahead Eagles le vor întâlni în deplasare.

Ordinea de disputare a partidelor va fi stabilită de UEFA în curând, se arată pe pagina de Facebook a FCSB.

FCSB a câștigat joi seara returul play-off-ului Europa League cu 3-0 în fața scoțienilor de la Aberdeen și s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în Europa League.

(sursa: Mediafax)