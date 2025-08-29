Handbalul pe plajă: soare, nisip și spectacol

Suntem siguri că știi câte ceva despre handbalul (de sală), dar ai auzit până acum de handbalul pe plajă? Ei bine, astăzi îți vom povesti despre acest sport spectaculos care capătă din ce în ce mai multă popularitate.

Probabil deja îți imaginezi cum ar arăta handbalul pe plajă, ceea ce nu este un exercițiu de imaginație prea complicat. În loc de suprafața dură dintr-o sală, vei găsi nisipul fin, mult soare, sărituri și aruncări extrem de spectaculoase.

Putem spune că ai nimerit imaginea, dar în articolul de astăzi, îți vom arăta mai multe detalii. Mai departe, vei afla care sunt regulile handbalului pe plajă și care sunt diferențele față de handbalul pe plajă. Totodată, îți povestim câte ceva și despre tehnicile specifice ale handbalului pe plajă, cum ar fi săriturile și aruncările care, de regulă, sunt mai spectaculoase decât în handbalul din sală.

Nu în ultimul rând, îți prezentăm câte ceva despre cele mai importante turnee de handbal pe plajă. Există mai multe competiții, iar țările organizatoare sunt, desigur, cele cu veri lungi și calde, precum Argentina, Spania și Brazilia.

Regulile handbalului pe plajă: diferențe față de handbalul de sală

Modul de desfășurare al handbalului pe plajă este diferit față de handbalul de sală. În timp ce handbalul pe care îl știm cu toții are echipe de câte 7 (6+1 portar), handbalul pe plajă are echipe de câte 4 (3+1 portar). Totuși, la fel ca la handbalul din sală, și aici pot avea loc schimbări nelimitate.

O altă diferență semnificativă este aceea că meciurile sunt mult mai scurte. Dacă la handbalul de sală erau 2 reprize a câte 30 de minute, la handbalul pe plajă cele 2 reprize durează numai 10 minute fiecare. Este totuși un lucru de înțeles, pentru că este mult mai dificil să alergi pe nisip decât pe o suprafață tare.

Dar jucătorii nu trebuie să alerge prea mult, pentru că terenul este mult mai mic decât cel al handbalului de sală. Acesta măsoară 27 pe 12 metri, spre deosebire de terenul de 40 pe 20 de metri.

La fel ca în handbalul de interior, și la handbalul pe plajă scopul principal este să înscrii goluri. Totuși, aici echipele primesc un punct suplimentar pentru goluri spectaculoase, cum ar fi aruncări din întoarcere, aruncări din zbor sau aruncări de la distanță. De asemenea, echipele primesc un punct suplimentar atunci când înscrie portarul.

Mai mult decât atât, fiecare repriză are un câștigător. Dacă o repriză se încheie la egalitate, atunci echipele joacă încă o repriză specială numită „golul de aur”, în care prima echipă care va înscrie în această perioadă adițională va câștiga repriza. Dacă fiecare echipă câștigă câte o repriză, atunci vor avea loc aruncări de departajare. Fiecare echipă are câte 5 aruncări, exact ca la meciurile de fotbal.

Tehnici specifice: sărituri, aruncări spectaculoase

Așa cum am precizat și în capitolul de mai sus, handbalul pe plajă recompensează spectacolul. Practic, echipa care înscrie în mod spectaculos primește 2 puncte pe reușită în loc de unul.

Astfel, aruncarea prin piruetă are 2 puncte. O altă tehnică, numită ”kempa”, care se punctează cu 2, presupune marcarea în săritură. Astfel, jucătorul sare, iar apoi, când primește mingea de la un coechipier, finalizează tot în aer. Golul marcat de portar este și el de 2 puncte și de aceea, portarul participă și el la un atac.

Pentru că suprafața, numărul de jucători și dimensiunea sunt altele, se schimbă toată dinamica. Aici, jucătorii au voie să prindă mingea cu ambele mâini. De asemenea, ca să-și mențină echilibrul, aceștia trebuie să facă pași mai mici și să stea mai aplecați decât în handbalul de sală.

Mingea de joc este și ea dintr-un alt material, precum cauciuc antiderapant, care asigură o prindere mai ușoară chiar și pe nisip. Totodată, este o minge mai ușoară și mai mică decât cea care se folosește în handbalul de sală. Nu sunt însă diferențe extrem de mari, dar sunt sesizabile, de câțiva centimetri și aproximativ 100 de grame.

Tehnicile handbalului pe plajă țin și de felul în care se desfășoară jocul. Spre deosebire de versiunea mai populară de interior, care implică multe contact dure, aici, contactul fizic este foarte limitat, deci apărarea este mai puțin agresivă și este mai degrabă orientată spre interceptarea mingii.

Evenimente și competiții: turnee de handbal pe plajă

Handbalul pe plajă a apărut în în Italia în anii ‘90, iar în 1994, a fost un sport recunoscut oficial, odată cu înființarea organizației IHF (International Handball Federation).

În prezent, o dată la 2 ani, are loc Campionatul Mondial pe Plajă, organizat de această federație. Sunt competiții masculine și feminine, iar prima ediție a avut loc în 2004.

Handbalul pe plajă a fost inclus și în programul ”World Games”, un eveniment extrem de mare și de divers. Acesta include mai multe sporturi care nu participă la Jocurile Olimpice.

O altă idee a federației a fost evenimentul Beach Handball Global Tour, o serie de turnee care are ca scop principal promovarea handbalului pe plajă în diferite locații din întreaga lume.

Pentru că handbalul pe plajă a câștigat în popularitate, a apărut și EHF (European Handball Federation), iar aceasta organizează Campionatul European de Handbal pe Plajă, un turneu extrem de tare și competitiv care are loc tot o dată la 2 ani.

Și țările de pe alte continente și-au format propriile federații și organizează competiții asemănătoare cu Campionatul European.

Handbalul pe plajă nu este doar la nivel de țări, ci există și competiții de club la nivel național și la nivel continental. Cele mai tari campionate din Europa sunt în Spania, Germania și Croația. Și în România a început să apară handbal pe plajă, iar în prezent se desfășoară, în mod ocazional, turnee open.

Concluzii

Handbalul pe plajă are toate șansele să devină un sport extrem de popular datorită aruncărilor spectaculoase. Deși nu este atât de rapid și de dinamic precum handbalul de interior, aici se va puncta spectacolul, deci jucătorii vor face tot posibilul să marcheze goluri memorabile.