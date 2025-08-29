Programul ierarhilor de sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Azi, 29 august, de sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfințitul Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Borșa-Pietroasa, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”. Tot azi, Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Izvoare, Protopopiatul Sighet, județul Maramureș, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.