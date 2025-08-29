Primăria informează cetățenii că acțiunea de spălare și igienizare a unor parcări publice va avea loc după următorul program:
• sâmbătă, 30 august, ora 7 – B-dul Unirii, tronsonul cuprins între B-dul Republicii și girația Hortensiei
• duminică, 31 august, ora 7 – B-dul Unirii, tronsonul cuprins între girația Hortensiei și girația străzii George Coșbuc.
Eliberarea parcărilor se va face în ziua premergătoare lucrărilor de salubrizare, începând cu ora 16.
Se igienizează parcările publice din Baia Mare
