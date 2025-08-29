Se igienizează parcările publice din Baia Mare

Primăria informează cetă­țenii că acțiunea de spălare și igienizare a unor parcări publice va avea loc după următorul program:

• sâmbătă, 30 august, ora 7 – B-dul Unirii, tronsonul cuprins între B-dul Republicii și girația Hortensiei

• duminică, 31 august, ora 7 – B-dul Unirii, tronsonul cuprins între girația Hortensiei și girația străzii George Coșbuc.

Eliberarea parcărilor se va face în ziua premergătoare lucrărilor de salubrizare, începând cu ora 16.