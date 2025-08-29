Se taie din birocrație și pacienții scapă de drumurile inutile la medic

Noi schimbări anunțate de CAS Maramureș

Pacienții vor scăpa de o parte din drumurile la medic, pentru diverse rețete sau bilete de trimitere, anunță oficialii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș. În acest fel, accesul la tratament pentru bolnavi devine mai facil și mai rapid. Una dintre modificări vizează responsabilizarea medicilor specialiști, care sunt obligați acum să dea pacientului toate documentele necesare, fără a-l mai trimite la medicul de familie. De asemenea, se introduc noi analize medicale pe lista celor decontate de stat, care până acum se efectuau doar contra cost.

”Medicii specialiști sunt acum obligați să elibereze pe loc, în timpul consultației, toate documentele necesare pacientului (prima rețetă compensată pentru un tratament nou, bilet de trimitere la un alt medic, concediu medical, recomandare pentru îngrijiri la domiciliu sau prescripție pentru dispozitive medicale), ori de câte ori situația o impune. În acest fel, bolnavii nu mai sunt puși pe drumuri suplimentare către medicul de familie pentru obținerea rețetelor sau trimiterilor, având un acces mai rapid la tratament și servicii. De asemenea, numeroase investigații de laborator au devenit gratuite. De exemplu, determinarea nivelului de vitamina B12 sau a acidului folic în sânge este acum decontată pentru toți asigurații. Aceste servicii medicale nou introduse extind posibilitățile de diagnostic și tratament, fără costuri suplimentare pentru pacienți, contribuind la depistarea mai rapidă a problemelor de sănătate și la îmbunătățirea calității îngrijirilor. Se urmărește creșterea accesului populației la servicii de prevenție, îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu boli cronice și facilitarea depistării timpurii a bolilor grave”, a declarat Adrian Mădăras, directorul general al CAS Maramureș.

O altă modificare importantă se referă la sănătatea stomatologică. De acum înainte, asigurații vor beneficia gratuit, o dată pe an, de un detartraj cu ultrasunete și periaj profesional (curățarea completă a dinților), decontat integral din fondul de asigurări. În plus, în cazul dispozitivelor medicale sau unde vorbim de pacienți cu boli incurabile, se elimină birocrația.

”Pacienții care folosesc dispozitive medicale obținute prin asigurările de sănătate (precum aparate de oxigen, proteze etc.) nu mai trebuie să depună lunar taloane de utilizare pentru aparatele închiriate, iar cardul național de sănătate este acum necesar doar o singură dată, la momentul primirii dispozitivului. În cazul pacienților cu afecțiuni ireversibile sau cu dizabilități permanente, prescripțiile medicale pentru dispozitivele necesare devin valabile pe durată nelimitată, ceea ce înseamnă că acești bolnavi nu mai sunt nevoiți să meargă periodic la medic doar pentru a reînnoi documentele medicale”, a mai punctat Adrian Mădăras.