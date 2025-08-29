Semne de slăbiciune. Doar pentru căţei

Guvernul începe să dea înapoi cu reforma, în faţa asaltului propriilor colaboratori şi membri. Interesant, nu se dă înapoi în ce privesc măsurile ce s-au aplicat şi fac efecte deja asupra întregii populaţii. TVA-ul? Rămâne. Taxe şi impozite locale mărite? Urmează, evident.

Între timp, Guvernul renunţă la interdicţia cumulării pensiei cu salariul la Stat. S-a modificat şi proiectul privind pensile magistraţilor, va fi o perioadă de 10 ani de tranziţie!! Adică din 2036 începând, da? Haios? NU. Ministrul Dezvoltării tăia zeci de mii de posturi din administraţia publică, acum sunt 6000. “Vicepremierul Tanczos Barna anunțase că prin aceste măsuri vor fi desființate 40.000 de posturi. Practic, trebuie reduse aproximativ 20% dintre posturi, conform deciziei luate în coaliție” E o “reducere masivă” de 57% în cabinetele aleşilor locali şi a demnitarilor, zice el acum. Doar că pe alocuri se taie doar posturi neocupate, adică fără nici un impact bugetar. Se vor reduce 4000 de poliţişti locali pe ţară. Şi vor mai fi împiedicări, reveniri. A început să dea înapoi şi ministrul Învăţământului. În primării e o stare de amorţeală, nimeni nu ştie ce va urma, un proiect de lege sugerează între 13 şi 65 de angajaţi în primării de comune. Consiliile de Administrație vor fi reduse doar de la următorul mandat. Da? De la următorul, cei de acum stau calmi.

Între timp, magistraţii ridică sechestrul de 90 milioane euro în cazul Nordis. Trenurile CFR riscă să nu mai poată circula pe reţeaua de căi ferate a Companiei Naţionale de căi ferate, din cauza datoriilor. CFR Călători are pierderi duble faţă de 2024. Şi datorii de 8,2 milioane euro. Şi această listă poate continua la nesfârşit. Dacă nu reuşeşte să adopte al doilea pachet de măsuri, premierul Bolojan spune că va pleca, prezenţa sa fiind inutilă. Partidele politice şi oamenii din branşă îşi tem drepturile, favorurile, rudele. Circulă o listă cu fii şi fiice clienţi de partid, de la neveste de preşedinţi de consilii judeţene la fiul adoptiv al răposatului Ion Iliescu, aşezaţi în poziţii calde. Opoziţia la reformă e uriaşă, unii sunt gata să accepte colapsul economic sau căciuleala la FMI de care abia am scăpat, numai să rămână tot la fel. Un deputat a răbufnit. „La Comisia de IT am primit o scrisoare foarte tragică din partea sindicatelor ASF, ANCOM și ANRE în care anunță prăpădul care îi paște odată cu Pachetul 2 de măsuri. E revoltător ca, într-un moment în care toți românii – din mediul privat, din administrațiile locale, din politică – trec prin sacrificii reale, sindicatele luxului instituțional să se plângă și să pozeze în martirii neamului”, a comentat Radu Mihaiu. Pentru a-și justifica replica, deputatul menționează care este nivelul salarizării în cele trei instituții. Salarii medii lunare nete: ASF – 13.562 lei, ANCOM – 12.934 lei, ANRE – 18.635 lei.

Şi uite-aşa, reforma s-a fâsâit. Ca să n-o spunem mai moroşeneşte. Era de aşteptat opoziţia, doar că imensitatea sa arată mai mult ca înainte dimensiunea dezastrului generat de politicienii de 30 de ani încoace. Ca de obicei, va suferi omul simplu. Ca de obicei, favorizaţii se vor pune sub pavăza legii sau a partidului. Între timp, sunt oprite majoritatea liniilor de finanţare din România. Firmele se tem să se apuce de lucrări pentru că nu au siguranţa continuării lor. Muncitorii firmelor se uită deja spre Europa, caută de lucru. Cei ce au venit acasă în vacanţe ne arată dojenitori cu degetul: Ia ce-aţi făcut! O simplă cifră din agricultura Europei vă dăm, că tot ne acuză cititori „mult mai pregătiţi ca noi” că facem talmeş balmeş: România-grânarul Europei, e pe locul 11 din 27 de stare europene la producţia agricolă de legume/fructe. Spania, Italia, Franţa şi Polonia generează 64% din legume şi 58%din fructe. Ca cifre nete, dezastru: Spania produce 14,8 milioane tone de legume în timp ce România produce 1,1 milioane tone. Culmea, Spania le produce cu ajutorul românilor, după cum se vede din harta ataşată, a preponderenţei minorităţilor pe teritoriul lor. Între timp, noi ne batem coasa şi ne certăm ce sinecuri rămân şi cum facem să ne salvăm nepoatele.