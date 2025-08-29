Ultimele pregătiri pentru inaugurarea celui mai mare loc de joacă din Baia Mare

Se pun la punct ultimele detalii pentru inaugurarea noului loc de joacă de lângă Câmpul Tineretului din Baia Mare. Este cel mai mare loc de joacă din oraș, ca suprafață, care a fost echipat cât mai divers și mai modern, astfel încât să deservească cât mai multor categorii de vârstă.

Pe lângă echipamentele dedicate celor mici, aici s-au amplasat și aparate de street work-out pentru adolescenți și tineri, o cerință solicitată tot mai des în ultima perioadă. „Suntem nemulțumiţi de ritmul în care s-a lucrat. Am pierdut practic întreaga perioadă a vacanței de vară, când copiii ar fi trebuit să se bucure deja de acest spațiu. I-am convocat pe toți cei responsabili, de la constructori și până la colegii desemnați să se ocupe de acest obiectiv, și le-am solicitat să accelereze lucrările. Ne do­rim ca măcar după începerea școlii copiii să se poată relaxa aici după ore, împreună cu părinții, cât timp vremea încă ne permite”, au spus reprezentanţii administraţiei locale. Polițiștii locali vor fi mai prezenți în această zonă, unde au existat în trecut incidente și situații nedorite. Ne referim aici în special la distrugeri ale echipamentelor de joacă. Primăria va face, în curând, anunțul prin care îi va invita pe toţi, de la mic la mare, să inaugureze împreună noul loc de joacă!