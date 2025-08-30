Cinci muzee din județul Maramureș participă la Noaptea Muzeelor la Sate

În 6 septembrie are loc a treia ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un eveniment național care aduce în atenția publicului patrimoniul cultural din mediul rural, prin expoziții, tururi ghidate, ateliere, seri comunitare și lecturi. În județul Maramureș, Noaptea Muzeelor la Sate 2025 aduce vizitatorilor cinci obiective culturale.

Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Săcălășeni (comuna Săcălășeni, strada Muzeului nr. 1), Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Buzești (sat Buzești, strada Școlii nr. 7, comuna Făr­cașa), Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Culcea (sat Culcea, strada Stadionului nr. 1, comuna Săcălășeni) și Biserica de lemn „Zămislirea Sfintei Ana” din Coruia (sat Coruia, strada Alexandru Vaida Voevod nr. 11, comuna Să­că­lășeni) oferă vizitatorilor ocazia de a explora istoria religioasă, arhitectura tradițională și detaliile sculptate manual ale comunităților locale. În completare, Muzeul Țarnița din Băița (localitatea Băița, Str. 73 nr. 213, oraș Tăuții-Mă­ghe­răuș) redă universul mineritului prin obiecte, unelte și documente ce ilustrează viața cotidiană și identitatea comunităților miniere. Toate aceste locații vor fi deschise pe 6 septembrie, în cadrul evenimentului care are loc simultan în peste 120 de sate și comunități rurale din 34 de județe din România.