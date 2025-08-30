CSM Ştiinţa şi-a aflat adversarele din Cupa României

Federaţia Română de Rugby a alcătuit programul jocurilor din Cupa României, competiţie la care vor lua parte strict echipele de prim eşalon. În prima etapă, CSM Ştiinţa va juca pe teren propriu împotriva celor de la Steaua Bucureşti.

Într-o primă fază, Cupa României se va juca după sistemul fiecare cu fiecare. Primele patru clasate se vor califica în semifinale, competiția finalizându-se cu partidele de clasament și cu finala care va decide câștigătoarea trofeului.

Programul Cupei României – faza I

Etapa 1, 13-14 septembrie: CSM Știința Baia Mare – Steaua București; Rapid București – SCM USV Timișoara; Dinamo București – CSU ELBI Cluj.

Etapa 2, 20-21 septembrie: CSM Știința Baia Mare – Rapid București; Steaua București – CSU ELBI Cluj; SCM USV Timișoara – Dinamo București.

Etapa 3, 27-28 septembrie: Rapid București – Steaua București; Dinamo București – CSM Știința Baia Mare; CSU ELBI Cluj – SCM USV Timișoara.

Etapa 4, 4-5 octombrie: Steaua București – SCM USV Timișoara; CSM Știința Baia Mare – CSU ELBI Cluj; Rapid București – Dinamo București.

Etapa 5, 1-2 noiembrie: Dinamo București – Steaua București; CSU ELBI Cluj – Rapid București; SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare.

Semifinalele se vor juca în 29 noiembrie, pe terenul echipei mai bine clasate. Finala și partidele de clasament sunt programate pentru 20 decembrie.