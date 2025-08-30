Lucrări finalizate într-o săptămână pe mai multe drumuri din Baia Mare

Unele şantiere deschise pe tronsoane importante de drumuri din oraş se vor închide curând. Mai precis până la începerea noului an şcolar. Asta pentru a nu se bloca circulaţia în preajma şcolilor.

„Continuăm în ritm accelerat și celelalte șantiere din oraș. Le-am transmis constructorilor că vreau să finalizeze cât mai repede și cât mai calitativ lucrările. Prioritatea rămâne refacerea carosabilului și a trotuarelor afectate de intervențiile la rețelele de apă, canalizare, gaze și alte rețele edilitare. Începând de săptămâna viitoare, pe strada Victoriei se va circula pe asfalt, pe întreg tronsonul de la intrarea din Independenței și până la Pronto. Până la finalul lunii septembrie – începutul lunii octombrie va fi asfaltată și porțiunea dintre Pronto și Vivo. În aproximativ o săptămână finalizăm lucrările de pe strada Rozelor. În paralel, avansăm și pe străzile Dealul Crucii, Privighetorii, Colonia Topitorilor și Cerbului”, a precizat edilul municipiului.