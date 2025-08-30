Oră de educație medicală în diabet la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare

Spitalul Județean de Urgență Baia Mare va găzdui în data de 1 septembrie a III-a ediție a evenimentului ” Educație medicală în diabet, alături de dr. Gabriela Florian!”. Acțiunea este adresată pacienților care suferă de diabet, atât adulților, cât și copiilor.

”Ajuns la ediția a III-a, evenimentul de educație medicală în diabet este organizat cu multă dăruire de dr. Gabriela Florian – medic primar pediatru, medic rezident diabet, medic șef al Secției Pediatrie în cadrul Spitalului Judetean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” și președinte al Asociației Primero. Pentru pacienți și pentru familiile lor, pentru părinți și copii, pentru toți cei care se confruntă cu provocarea diabetului deschidem o oră de educație medicală. O oră în care ne vom reaminti împreună cum să gestionăm corect boala, cum să fim mai puternici și mai pregătiți în fața ei. Sunt așteptați cu drag atât părinții, cât și copiii peste 12 ani”, precizează reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Baia Mare. Manifestarea are loc de la ora 12.00, în Sala de ședințe a unității spitalicești și are o durată de 1 oră.