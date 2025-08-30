Restricții de circulație în Baia Mare

Pentru desfășurarea evenimentului organizat de Asociația Főtér Fesztivál vor fi instituite restricții de circulație astfel:

• Se închide parcarea din Piața Libertății (fostul Hotel Minerul), în perioada 3 septembrie, ora 19 – 8 septembrie, ora 12.

• Se închide str. Crișan (tronsonul str. 30 Decembrie – Piața Libertății), în perioada 3 – 7 septembrie.

Desfășurarea paradei cicliste va avea loc vineri, 5 septembrie, ora 17, pe următorul traseu: Plecare de la Statuia Ostașului Român – str. Victoriei – B-dul Independenței (Buclă) – B-dul Unirii – B-dul Regele Mihai I – str. 22 Decembrie – str. Cloșca – str. 1 Mai – Piața Libertății (sosire).