Un demers de conștientizare a dependenței digitale în rândul tinerilor

Asociaţia Sub Stejar derulează în perioada august-decembrie 2025, în Târgu Lăpuș, la Centrul Cultural-Educațional START, proiectul „START PENTRU TINEri”. Prin intermediul acestuia, adolescenții din Țara Lăpușului vor participa gratuit la ateliere de teatru, fotografie și grafică, seri de film & board-games și dezbateri prin noul START PODCAST, o platformă de dezbateri audio-video cu și pentru tineri pe teme sensibile precum bullying, adolescență și dependență.

Demersul are ca scop conștientizarea dependenței digitale în rândul tinerilor, oferindu-le în același timp un spațiu creativ și educațional unde să descopere arta, să-și dezvolte abilitățile și să se implice activ în comunitate, în dialog cu artiști din întreaga țară.

„Am gândit START PENTRU TINEri astfel încât adolescenții să înțeleagă ce rol important poate avea tehnologia în viața lor. Poate așa își vor descoperi pasiunea pentru un anumit domeniu creativ. Ne dorim ca proiectul să aibă vizibilitate la nivel național și să inspire și alte inițiative similare. Prin proiectele Asociației Sub Stejar și prin Centrul START vrem să creștem accesul tinerilor la cultură și la domenii care lipsesc aproape complet din această zonă”, declară Silvia Roman, regizor și cofondator al Asociației Sub Stejar.

Până pe 31 august 2025 START pentru TINEri anunță un open call național pentru artiști sau grupuri care utilizează tehnologia ca mijloc de expresie – fie în teatru, performance, coregrafie, muzică, instalații multimedia sau alte formule inovative. Selecția vizează patru proiecte artistice, care vor fi prezentate în spațiul Centrului Cultural Educațional START din Târgu Lăpuș, în perioada septembrie–decembrie 2025. Artiștii selecționați vor beneficia de onorariu, decont pentru transport și cazare. În plus, ei vor susține o reprezentație deschisă publicului și un atelier interactiv destinat adolescenților, contribuind direct la obiectivele proiectului. Juriul este format atât din membri ai asociației culturale Sub Stejar, specializați pe zona de cultura, dar și din liceeni, reprezentanți ai grupului Interact. Artiștii pot aplica aici: https://substejar.ro/inscrieri-si-regulament-call-artisti/.

Calendarul atelierelor pentru tineri:

• START FOTO: 2 septembrie – 10 decembrie, 12 ședințe gratuite, pentru copii 9–13 ani. Înscrieri: https://substejar.ro/inscrieri-start-foto/

• START GRAFICĂ: 16 septembrie – 2 decembrie, 12 ședințe gratuite, pentru adolescenți 9–18 ani. Înscrieri: https://substejar.ro/inscrieri-start-grafica/

• START TEATRU: noiembrie–decembrie, pentru liceeni 14–18 ani. Înscrieri: https:// substejar.ro/inscrieri-start-teatru/

Atelierul de teatru se finalizează cu o piesă de teatru realizată de adolescenți, pe tema dependenței digitale, care va fi prezentată publicului și în format VR. Atelierele de fotografie și design grafic se vor concretiza într-o expoziție deschisă comunității lăpușene. Identitatea vizuală a proiectului este semnată de Wanda Hutira, artistă din Maramureș (Baia Mare), recunoscută la nivel național.

Proiectul START PENTRU TINEri este cofinanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Asociația Sub Stejar și Rotary Club Târgu Lăpuș. Asociația culturală Sub Stejar promovează și dezvoltă programe și proiecte de intervenție culturală și artă participativă, oferind acces la diversitate culturală prin proiecte pluridisciplinare cu caracter educațional dedicate copiilor și adolescenților din Țara Lăpușului, Maramureș. În 2025, asociația a deschis Centrul START, singurul hub cultural-educațional din zonă, rezultat din reconversia fostei clădiri a poștei.