Un fotograf japonez, cetăţean de onoare al Municipiului Sighetu Marmaţiei

În cadrul ședinței de Consiliu local din 28 august, aleşii sigheteni au votat propunerea venită din partea lui Ion Mariș de a conferi titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Sighetu Marmației” lui Myia Kosei, cunoscut fotograf și etnolog japonez.

„Prin activitatea sa constantă, prin promovarea valorilor autentice ale Maramureșului și ale României în general, domnia sa a demonstrat vreme de mai bine de 60 de ani, un atașament profund față de comunitatea noastră. A promovat Maramureșul prin numeroase expoziții, albume publicate și vizite prin multe țări ale lumii în care vorbea prin imagini despre România, despre Maramureș, despre oamenii locului, despre tradițiile și locurile noastre minunate”, a punctat primarul municipiului Sighetu Marmaţiei, Vasile Moldovan. Este o distincție simbolică, dar profund semnificativă, care îi va fi înmânată distinsului artist japonez cu inimă de maramureșean, în luna septembrie, când se va întoarce din nou în Sighetu Marmaţiei.