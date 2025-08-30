Un lung șir de anomalii care ne vor marca viețile

Când vedem știri majore și ne cutremurăm, cu războaie, cutremure, conflicte între președinți, ne temem ca ele să nu degenereze și să ne marcheze. Pe toți. Interesant, după peste 30 de ani de presă și de urmărit presa și ideea de știre inclusiv socio-logic dar și antropo-logic, am observat ceva straniu. NU evenimentele șocante, imense sunt cele ce ne marchează viețile, pe noi, societatea, omenirea. Ci cele mărunte, nebăgate în seamă la vremea lor.

Prima ce ne vine în minte? Păi imberbul acela ce a dat un pumn în nas unui asiatic ce căra mâncare tot pentru noi, prea leneși să ne deplasăm. Tot noi, neaoșii, care n-am face munca asta nici să fim fomiști. Alții o fac. Zumzăie Clujul de asiaticii care cară mâncare în rucsaci- cutie, care pe scutere, care pe biciclete. De ce ne va marca? Pentru că am revenit la reacții extreme și rasiste. Mai știți moroșenii noștri care de Paști spărgeau ferestrele evreului ce ținea boldul în sat, că „di ce l-ați omorât pă Cristos, crucea mamii voaste?!”. Același evreu era cel la care justițiarul era trecut pe caiet, plin de datorii de la țoiul de horincă înmulțit cu o mie. S-a trecut o barieră, o limită. Culmea, Christine Lagarde zicea mai ieri că jumătate din creșterea economică a Europei de anul trecut a fost generată de ei, cei ce muncesc pe mărunți, pentru noi. Vă reamintim că la noi la Aramis s-au bătut românii cu nepalezii pentru…un borcan cu aracet? Cu pumni, picioare, bâte?

Dar hai să vedem alte știri ce ne-ar putea afecta direct. Mărunte știri, nu de talia celor cu Putin/Trump. Peste 51.000 de angajați, 7% din totalul din industria auto germană și-au pierdut jobul anul acesta, din cauza pierderii exporturilor spre SUA și China. Impact? Da, pe termen lung. Și tot Germania taie ajutoarele sociale ale românilor ce pleacă vara în România fără să anunțe. Păi cum, ce ajutoare sociale, știam că toți sunt șefi de schimb, directori și asistente șefe. Cum așa? Guvernul cel ce ne dă lecții a eșuat în accesarea banilor PNRR pemntru reabilitarea propriului sediu. Doar un alt exemplu de bune practici, nu? Noi ascundem gunoiul sub pământ, îl îngropăm. Nordicii europeni îl ard la foc mocnit și fac energie, de mai mult de 10 ani. China tocmai a anunțat un experiement reușit prin care au transformat plasticul înapoi în carburant, la eficiență de 95%. Au scos petrol premium și acid clorhidric. Statele Unite au pierdut anul acesta, din cauza comportamentului cu străinii, 841.000 de turiști, din care 327.000 din Canada. Asta una e cu bătaie lungă, sună și pentru alții ce fugăresc turiștii că nu mai pot respira, au obosit…nu mai au loc în țara lor. Uitând că trăiesc din chirii și vânzând artizanat și cafele la prețuri de Bitcoin! Uite. Sectorul ospitalității din Anglia a pierdut 89.000 de joburi din octombrie încoace. Zău? Întrebați-l pe Nigel de ce. NATO face o strategie pentru flancul estic, de a inunda și transforma în mlaștini zonele pe unde ar putea ataca rușii. Se caută motive, de la a capta emisii de carbon până la a capta tancuri în nămol. Suntem gata să pârjolim grânele și să otrăvim fântânile deja. Nu e mult? În paralel, companiile petroliere sunt bine mersi: Exxon au negociat în secret cu Rosneft revenirea în Rusia… or fi știind ceva în plus față de noi? Cu siguranță. Peste 300 de piromani au fost arestați în Grecia pentru incendii puse de la începutul anului. Păi nu era încălzirea globală de vină? Parcă brusc, mondializarea nu mai pare o idee atât de bună, fie și pentru ideile tâmpite ce se rostogolesc prin presă și, în mințile ușurele sau demente, devin idei bune sau exemple de bună practică. Și iar e presa de vină, mama ei de treabă…